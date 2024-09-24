Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, согласился без каких-либо неустоек вернуть все 15,3 миллиона рублей, которые из бюджета Ставрополья заплатили за выступление на День края 14 сентября. Российская газета

Согласно письму прокуратуры, певец вернул все выплаченные деньги. Между областной филармонией и представителями Ярослава Дронова было подписано дополнительное соглашение о расторжении контракта: 18 сентября в областной бюджет было возвращено 15 миллионов 300 тысяч 300 рублей, передает Telegram-канал Baza. Вечерняя Москва

Ранее концерт Shaman отменили в Нижнем Тагиле. Выступление было запланировано на 24 сентября. Также сообщалось, что концерт исполнителя был отменен и в Магнитогорске. Причиной называются технические неполадки. News.ru