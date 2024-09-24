Бывшая жена Шнурова решила закрыть бизнес в России

Бывшая жена солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда приняла решение ликвидировать компании, под которыми работали ее рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Канал напомнил, что первый ресторан «Кококо» открылся в 2012 году и успел поработать на Некрасова и Вознесенском. Инвестором был Шнуров и проект окупился, а после раздела имущества при разводе достался Матильде вместе с фамилией.

Однако затем рестораны начали работать в минус и в итоге Матильда Шнурова «прогорела в бизнесе на 122,6 миллиона рублей», отмечает Mash.

В настоящее время компании находятся на стадии ликвидации, а сама Матильда Шнурова живет в США.

Ранее четвертая супруга Сергея Шнурова подала на развод. Лидер группы «Ленинград» прожил в браке с 33-летней Ольгой, дочерью известного уральского бизнесмена Валерия Абрамова, шесть лет, они стали родителями двух детей.