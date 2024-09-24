Telegram-канал SHOT сообщает, что певица Кристина Орбакайте планирует продать российскую недвижимость общей стоимостью более полумиллиарда рублей. По данным SHOT, речь, в частности, идет о даче, которую Орбакайте подарила ее мать, певица Алла Пугачева.

По информации SHOT, в 2014 году Пугачева подарила дочери трехэтажный дом площадью 760 квадратных метров с участком в 80 соток. На даче есть шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Как утверждает канал, в мае 2023 года цена дачи составляла 225 миллионов рублей, но теперь ее снизили до 162 миллионов.

Как утверждает SHOT, также Орбакайте намерена продать две квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы. Дом был построен в 2008 году, на его территории расположены фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж. За квартиры с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратных метра продавец запросил по 200 миллионов рублей.

В недавнем интервью Орбакайте рассказала, что концерт в Санкт-Петербурге, состоявшийся в марте 2024 года, стал ее заключительным выступлением в России. По словам Орбакайте, она решила, что встретится с российскими поклонниками «когда-нибудь в лучшей жизни».