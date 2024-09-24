Певица и актриса Кристина Орбакайте начала избавляться от своих активов в России стоимостью более полумиллиарда рублей. Об этом во вторник, 24 сентября, пишет Shot.

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Среди ее активов есть две квартиры в Москве и дача в деревне Бережки в Солнечногорском районе на Истре. Продать имущество актриса не может уже в течение двух лет. За дачу, которая подарила ей певица Алла Пугачева, Орбакайте просила 225 миллионов рублей, но потом снизила цену до 162 миллионов. Кроме того, по неподтвержденной информации, цена каждой из квартир составляет порядка 200 миллионов рублей, следует из сообщения в Telegram-канале.

До этого Орбакайте заявила, что она провела свой последний концерт в России. Последнее выступление артистки состоялось в Санкт-Петербурге в марте. После этого несколько концертных площадок отменили запланированные выступления. По ее словам, она всегда поддерживала своих поклонников, даже в непростые для России времена.

Ранее стали распространяться слухи о том, что Пугачева планирует выступить с большим сольным концертом в России до конца года. Однако позже Галкин* опроверг эту информацию.

*Признан в РФ иностранным агентом по решению Минюста.