Стал известен новый райдер Глюкозы после скандала в Красноярске

В райдере певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, остался элитный коньяк Hennessy XO, а гонорар за выступление снижен до 2,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее певица оказалась в центре скандала после своего выступления на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске. Зрители пожаловались на странное поведение Глюкозы и предположили, что она была пьяна. По сообщениям СМИ, она прошла домашнее лечение. При этом Максим Фадеев собирается через суд изъять права на псевдоним и некоторые песни Глюкозы. Об этом он заявил сразу после новостей из Красноярска.

По данным Mash, несмотря на скандал и пройденное лечение, в свежем райдере певицы остался коньяк Hennessy XO вместе с нарезками, фруктами, медом и печеньем. Также артистка настаивает на том, чтобы в гримерке не было камер и посторонних людей.

Билеты на самолет должны быть в бизнес-классе, также в райдер включены машины класса «люкс» и охрана. Список требований артистки оценивается в 700 тысяч рублей, утверждает канал.

На фоне скандала с продюсером Глюкоза уже анонсировала новый трек и смену псевдонима на Glukoza, однако на корпоративах обещает исполнять свои старые песни. При этом снизился гонорар за ее выступление – с пяти до двух с половиной миллионов рублей.

Ранее Наталья Чистякова-Ионова рассказала в соцсетях, что ее странное поведение на концерте было вызвано приемом антидепрессантов и снотворного. Лекарства она принимала по назначению врача из-за смерти бабушки и разлада с продюсером Максимом Фадеевым. Исполнительница попросила прощения у зрителей.