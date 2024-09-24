Катя Лель забрала иск к Кушанашвили по просьбе «голоса в голове»

Певица Катя Лель забрала иск, который подала на журналиста Отара Кушанашвили.

Причиной данного решения стал голос в ее голове.

«На самом деле, информация была такая про Отара. Я в пять утра уснула, два дня назад, через два часа меня как будто кто-то будит, я сажусь на кровать и слышу в своей голове, как обычно, телепатически бывает: „Дай Отару шанс очистить свою душу кармически“. Я такая, подождите, стоп! Как я могу это сделать, если он к этому не готов? И мне сказали: „Он будет готов. Сделай это“. Я до сих пор не могу поверить, что мне был дан знак», — цитирует певицу StarHit.ru.

До этой просьбы высших сил исполнительница хита «Мой мармеладный» наотрез отказывалась забирать сдавать позиции. Ее сильно оскорбило, что шоумен назвал ее «выжившей из ума» из-за истории про встречу с инопланетянами.