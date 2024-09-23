Слепаков* обжаловал штраф за нарушение обязанностей иноагента

Актер Семен Слепаков (*признан в РФ иностранным агентом) обжаловал свой первый штраф за нарушение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.

Слепакова приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей за публикацию в Telegram-канале без маркировки иноагента. Апелляционная жалоба Слепакова поступила в Таганский районный суд Москвы.

Арист был признан иноагентом в апреле 2023 года. Поводом для этого было названо получение поддержки из-за рубежа, формирование негативного отношения к военной и государственной службе и исполнение «антироссийских песен».

14 сентября актер Семен Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иностранного агента.

В июне 2023-го Замоскворецкий суд Москвы отказал артисту в снятии статуса. Судья принял во внимание доводы Минюста, хотя представители юмориста отрицали, что он получал иностранное финансирование. В мае этого года Слепаков обжаловал решение суда, а в июне юмориста впервые оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие плашки иноагента в Telegram.

Слепаков сейчас не проживает в России: в 2022 году он переехал с семьей в Израиль и объявил, что больше не планирует возвращаться.