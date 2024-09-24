«Скоро опять женится»: женщины Сергея Шнурова и секрет его популярности

Жена музыканта и лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова 33-летняя Ольга решила с ним развестись. Женщина подала заявление о расторжении брака после шести лет супружеской жизни. Это будет четвертый развод для Шнурова, который уже стал многодетным отцом. Какие еще женщины были в жизни рок-музыканта и чем он их притягивает — в материале «Вечерней Москвы».

Мария Исмагилова

Первой супругой Шнурова стала Мария Исмагилова. Их роман довольно быстро привел к свадьбе в 1992 году, а через год после брака родилась их дочь Серафима. С рождением первого ребенка Шнуров ушел из духовной академии, в которой тогда учился, и начал заниматься творчеством. Так в 1995–1996 годах появилась группировка «Ленинград», которая прославила артиста на всю страну.

В 1996 году Шнуров и Исмагилова развелись. По мнению первого концертного директора «Ленинграда» Дениса Рубина, артист расстался с ней из-за изменившегося образа жизни, в которой присутствовали музыка, клубы и алкоголь. Его супруга, наоборот, хотела уюта и семейного очага.

Светлана Костицына

В 1999 году Шнуров женился на Светлане Костицыной, которая тогда была директором арт-группы «Пеп-си». Позднее она стала менеджером «Ленинграда». В 2000 году у пары родился сын Аполлон, который получил необычное имя в честь поэта Аполлона Григорьева.

Брак продлился всего три года. Однако расставание не помешало Шнурову и Костицыной сохранить дружеские и деловые отношения. Рубин отзывался об их союзе как об очень гармоничном. Костицына позднее сменила его на посту директора группы «Ленинград».

Оксана Акиньшина

Роман с юной актрисой, которой на тот момент было 15 лет, Шнуров закрутил на съемочной площадке фильма «Игры мотыльков» в 2003 году. Самому ему на тот момент было 30 лет. Музыкант написал к картине несколько песен и сыграл в ряде эпизодов. Позже Акиньшина в интервью вспоминала, что их отношения начались, когда Шнуров приехал пьяным на съемки, а потом они оказались в одном номере.

Пара провела вместе пять лет. СМИ утверждали, что Шнуров выгнал Акиньшину из квартиры, но сам он рассказывал в интервью, что просто ушел от актрисы. Певец посчитал, что это решение было правильным.

Матильда Шнурова (Елена Мозговая)

В 2007 году Шнуров познакомился с балериной Еленой Мозговой, которая позднее стала известна как Матильда Шнурова. Спустя три года романа пара поженилась. Шнуров был старше супруги на 13 лет.

Вместе Шнуровы владели брендом мужской одежды Shnurovs, который просуществовал до 2019 года. При этом в 2011 году Матильда открыла балетную школу для взрослых в Санкт-Петербурге, а еще через год основала ресторан «Кококо». Однако музыкант уверял, что не имеет отношения к бизнесу своей супруги. В 2018 году Сергей и Матильда развелись. Друзья артиста рассказали, что их расставание произошло из-за нового романа Шнурова. Супруга музыканта до последнего хотела сохранить брак, но затем, как утверждали общие знакомые, у нее сдали нервы.

Ольга Абрамова

В тот же год, когда Шнуров развелся с Матильдой, он взял в супруги дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова Ольгу. Артист рассказывал, что живет в «очень большой любви». При этом пара редко появлялась вместе на мероприятиях и не делилась совместными фотографиями.

Известно, что в этих отношениях Шнуров стал отцом в третий и четвертый раз — в 2021 и 2022 годах соответственно. Однако брак супругов распался. Заявление о разводе Абрамова подала 16 сентября 2024 года.

Телеведущая Ксения Собчак уже прокомментировала разрыв отношений Шнурова с его четвертой супругой. По ее мнению, женщина якобы оказала негативное влияние на жизнь и карьеру музыканта, а также стала причиной того, что он перестал общаться со старыми друзьями и разорвал отношения с концертным директором.

Секрет обаяния Шнурова

Шоумен Стас Барецкий знаком с Сергеем Шнуровым уже более 20 лет. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что догадывается, в чем секрет обаяния музыканта.

— Он относится к категории мужчин, которых женщины любят. Даже если он пьяный на скамейке будет валяться, его по-любому какая-то женщина подберет и обогреет. Таких мужчин на самом деле в нашей стране по пальцам можно пересчитать. Я, к сожалению, к этой категории не отношусь, — рассказал собеседник «ВМ».

По его словам, Шнуров — наделенный природным обаянием мужчина, которого женщины любят в любом состоянии.

— Что касается его развода — это была хорошая пара. Я думаю, что Шнуров скоро опять женится и все у него будет хорошо, — добавил Барецкий.