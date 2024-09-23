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Собчак отреагировала на развод Шнурова: «Одна женщина может все загубить»

Буквально несколько часов назад в СМИ просочились новости о разводе российского рок-музыканта Сергея Шнурова. В прессе писали, что инициатором разрыва стала четвертая супруга артиста Ольга Абрамова. Женщина подала соответствующий иск еще 16 сентября. Сам исполнитель данную информацию пока не комментировал.

Собчак отреагировала на развод Шнурова
© РИА Новости

Зато высказаться решила журналистка Ксения Собчак. На странице личного Telegram-блога она посвятила разводу Шнурова целую публикацию. Звезда «Дома−2» уверена, что прошлая избранница артиста Матильда была для него лучшим вариантом. С ней карьера Сергея пошла в гору, в то время как с Ольгой певец выступал лишь на корпоративах.

«Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная. Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может все просто загубить», — написала Собчак.

По мнению Ксении, Ольга сделала все возможное, чтобы оградить Сергея от всех близких. Собчак указала, что Шнуров перестал общаться со своими друзьями, в том числе и с концертным директором. Сейчас группа «Ленинград» не имеет той славы, как во время брака Сергея с Матильдой.

«Может быть теперь, после этого развода, произойдет хоть какой-то ренессанс», — заключила телезвезда.
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова
Сергей Шнуров
Ксения Собчак