Собчак отреагировала на развод Шнурова

Буквально несколько часов назад в СМИ просочились новости о разводе российского рок-музыканта Сергея Шнурова. В прессе писали, что инициатором разрыва стала четвертая супруга артиста Ольга Абрамова. Женщина подала соответствующий иск еще 16 сентября. Сам исполнитель данную информацию пока не комментировал.

Зато высказаться решила журналистка Ксения Собчак. На странице личного Telegram-блога она посвятила разводу Шнурова целую публикацию. Звезда «Дома−2» уверена, что прошлая избранница артиста Матильда была для него лучшим вариантом. С ней карьера Сергея пошла в гору, в то время как с Ольгой певец выступал лишь на корпоративах.

«Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная. Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может все просто загубить», — написала Собчак.

По мнению Ксении, Ольга сделала все возможное, чтобы оградить Сергея от всех близких. Собчак указала, что Шнуров перестал общаться со своими друзьями, в том числе и с концертным директором. Сейчас группа «Ленинград» не имеет той славы, как во время брака Сергея с Матильдой.