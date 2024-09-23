Волочкова рассказала, кто мог стоять за поджогом ее любимого банного комплекса

Балерина Анастасия Волочкова считает, что за поджогом банного комплекса «Место силы» в Московской области стоят завистники хозяина объектов. Об этом она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

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Волочкова отметила, что находилась с владельцем комплекса в дружеских отношениях и бывала в его банях, в том числе в Одинцово и деревне Маслово, где и произошел пожар. По ее словам, хозяин объектов является человеком, глубоко осведомленным в банном искусстве, и до этого он уже имел бани в Одинцово, однако его оттуда «выкинули». В связи с этим предприниматель решил создать свое место, которое теперь снова хотят завистники.

«Это просто был поджог завистников. Вот и все. Это просто мое мнение. Просто так баня гореть не может. У него отжали это место, он не стал идти на рожон и отвечать злом. Создал свое. Так и здесь оно не дало покоя», — считает Волочкова.

Балерина добавила, что те, кто выгнал ее друга из Одинцово — не были профессионалами и сами ничего не способны сделать, поэтому и решили поджечь комплекс соперника.