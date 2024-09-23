Адвокат Успенской прокомментировал иск к Киркорову на 90 тысяч рублей

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина заявила, что ее клиентка осталась довольна решением суда о взыскании с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за то, что тот назвал ее «попрошайкой». Об этом юрист рассказала в интервью «Газете.Ru».

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По словам адвоката, иск был принципиальным вопросом для Успенской.

«Мы очень довольны вынесенным решением. Сведения, распространенные Филиппом Киркоровым, признаны порочащими. Для нас было принципиальным вопросом, чтобы компенсация была выше», — заявила Сенина.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров рассказал о состоянии своего тяжело больного отца.