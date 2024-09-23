Суд взыскал с Киркорова 90 тыс. рублей в пользу Успенской

Таганский суд Москвы постановил взыскать с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей в пользу певицы Любови Успенской в качестве компенсации за моральный вред. Ранее он назвал ее «попрошайкой». Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, суд обязал Киркорова «опровергнуть» слова, сказанные в ее адрес. При этом сама Успенская требовала взыскать с Киркорова 10 миллионов рублей и опровержение.

«Взыскать с Киркорова в пользу Успенской компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — вынес решение суд.

Как заявила сторона защиты, иск со стороны Успенской является своеобразным ответом на предыдущее судебное разбирательство между знаменитостями. Ранее Киркоров отсудил у певицы 280 тысяч рублей из-за того, что она назвала его «женоненавистником». Отметим, что в том деле Киркоров также требовал взыскать 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, что ранее Киркоров дал интервью, в котором назвал Успенскую «попрошайкой, которая клянчит шмотки и подарки».