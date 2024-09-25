Шура высказался об оправданиях Глюкозы после скандального концерта

Российский певец Шура прокомментировал летний срыв Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова — прим. «ВМ») на концерте в День металлургов.

По его словам, поведение певицы не похоже на побочный эффект антидепрессантов и ее слова о потере бабушки в тот день — не оправдание.

— Там бабушка, земля ей пухом, слушай. У меня бабушка умерла в день, когда у меня был сольник. Она не разговаривала, показала глазами на часы, которые висели наверху и сказала: едь! Я не имел права работать и показывать, что у меня горе в семье. Потом наутро улетел хоронить, — поделился Шура в подкасте «НеДудь».

По его словам, на Глюк'oZе хотят сделать деньги, поэтому персонал и менеджер выпустил певицу в таком состоянии на сцену.

До этого Шура подтвердил, что артистка Глюкоза прошла лечение в реабилитационном центре после скандального выступления в Красноярске на Дне металлурга. До этого в СМИ появились сообщения, что певица передумала ложиться в рехаб. После поднятой шумихи она решила отказать всем специализированным клиникам, чтобы избежать «слива» информации.

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов прокомментировал скандальное выступление певицы Глюкозы в Красноярске. Он считает, что после подобного концерта ее музыкальная карьера должна быть закончена. По его словам, в случае подобных выступлений зрители должны требовать возмещения стоимости билетов.