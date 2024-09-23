Раскрыты подробности развода Шнурова

Российский певец Сергей Шнуров и его жена Ольга после развода могут поделить имущество на миллиард рублей. Такие подробности приводит издание «Страсти».

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У музыканта в собственности есть трехэтажная квартира в Санкт-Петербурге на улице Чайковского площадью 423 квадратных метров. Жилье оценивается примерно в 90 миллионов рублей. Еще одна квартира расположена на набережной Фонтанки — стоимостью 25 миллионов рублей. Кроме того, в 2023 году сообщалось о покупке лидером «Ленинграда» квартиры в Германии.

Ольга Шнурова между тем владеет двумя квартирами в центре столицы. Одна из них расположена в элитном жилом комплексе на Пречистенской набережной. Обе квартиры оцениваются примерно в миллиард рублей.

33-летняя Ольга Шнурова подала на развод с музыкантом 16 сентября. Для лидера группы «Ленинград» это был четвертый брак. Супруга родила ему в браке двух детей.

Ранее стало известно о многомиллионном долге лидера группы «Ленинград» перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. У исполнителя есть ИП — Сергей Шнуров, основная деятельность — исполнительное искусство, кино, видео, телевизионные программы, радиовещание, реклама, а также организация развлечений. Размер долга перед налоговой составляет 4,5 миллиона рублей.