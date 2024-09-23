Галустян рассказал об использовании флага РФ в качестве оберега

Комик Михаил Галустян заявил, что во время съемок в Колумбии российский флаг стал для него «оберегом», помогавшим ему на дорогах. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Галустян стал ведущим нового реалити-шоу на ТНТ «Звезды в джунглях». Съемки шоу проходили в тропических лесах Колумбии.

Комик рассказал, что Колумбия поразила его жарой: температура там достигала плюс 39 градусов в тени, а влажность составляла 99 процентов. По словам Галустяна, он ежедневно плохо себя чувствовал и «еле доснимался». Также комик рассказал, что вместе с соведущей Ольгой Бузовой они передвигались на бронированном автомобиле.

«Это же Колумбия, там ведь еще есть враждующие между собой картели, поэтому все строго, полиция бдит. Но, слава Богу, я всегда беру с собой в такие поездки маленькие российские флаги», - подчеркнул Галустян.

Он отметил, что один флаг он сразу повесил под лобовое стекло, а другие сувениры - магнитики с изображением Кремля или флага РФ дарил тем, кто останавливал их автомобиль на дороге.