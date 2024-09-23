Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод

Четвертая супруга Сергея Шнурова подала на развод. Лидер группы «Ленинград» прожил в браке с 33-летней Ольгой шесть лет, пишет Shot.

По данным Telegram-канала, соответствующий иск Ольга подала 16 сентября. В браке у пары родились двое детей. Шнуров женился на дочери известного уральского бизнесмена Валерия Абрамова в 2018 году.

Разница в возрасте у них составляет 18 лет. Для Шнурова это был четвертый брак. Сейчас у лидера «Ленинграда» четверо детей, которые родились в трех браках.

В конце августа сообщалось, что певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись. Ни одна из сторон не обжаловала решение. Дети, 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль, остались с матерью.

Также ранее издание «МК» со ссылкой на пресс-службу Симоновского суда сообщило, что телеведущая Светлана Рудская отказалась от иска о разделе имущества к своему бывшему мужу, режиссеру Федору Бондарчуку. Как отметил представитель, рассмотрение дела прекращено, поскольку Рудская решила отозвать свое заявление. По какой причине телеведущая отказалась от претензий к экс-супругу — неизвестно.