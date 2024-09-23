Концерты Лолиты оказались «под вопросом» после отмены в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону отменили концерт Лолиты Милявской, который должен был пройти 22 сентября, по причине неисправности оборудования.

Об этом сообщили «Подъему» в компании, занимающейся продажей билетов.

«Концерт был именно отменен, а не перенесен. Насколько нам известно, дальше ее тур должен был заканчиваться в районе Черного моря, и там тоже ситуация еще под вопросом», — пояснили в фирме.

При этом концертный представитель Милявской заявил, что предстоящие выступления артистки в Краснодаре (23.09) и Сочи (25.09) пройдут по расписанию. Судя по соцсетям певицы, концерт в Краснодаре действительно состоится. Она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик своей прогулки по городу, а также призналась, что чувствует себя там, «как в детстве».

20 сентября Милявская рассказывала в своем Telegram-канале, что получила письмо от площадки Ростова-на-Дону, что ее концерт отменен по причине «неисправности инженерно-технического оборудования». Перенести мероприятие артистке не предложили. Она возмутилась, что узнала об отмене за пару дней до выступления.

Недавно сообщалось, что минкульт Калужской области отказался отменять концерт певицы Лолиты Милявской по просьбе жительницы. В ведомстве подчеркнули, что артистка «не входит в реестр иноагентов и неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддержке СВО».