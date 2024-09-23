Ирина Шейк на Неделе моды в Милане повторила культовый образ Мадонны

Российская супермодель Ирина Шейк на Неделе моды в Милане повторила культовый образ американской певицы Мадонны. Об этом сообщает Page Six.

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38-летняя манекенщица приняла участие в показе люксового бренда Dolce & Gabbana. Так, знаменитость продефилировала в кружевном корсете с заостренными чашками, классических брюках и жакете черного цвета. При этом она примерила парик со светлыми локонами и массивные золотые серьги в виде крестов.

Известно, что в 1990-х годах в таком образе Мадонна выступала на сцене. Ее часто можно было увидеть в кремовом боди с конусообразными чашками и широким ремнем на талии.

Ранее Ирина Шейк пришла на вечеринку в откровенном наряде. Супермодель посетила мероприятие Vogue Italia 60th Anniversary x Ray-Ban, организованное в рамках Недели моды в Милане, в прозрачном платье.