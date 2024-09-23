Окружение Дженнифер Лопес обеспокоено ее пристрастием к алкоголю

Дженнифер Лопес недалеко ушла от Бена Аффлека в попытке заглушить боль от расставания. Прежде не раз сообщалось, что на актере развод с певицей сказался наихудшим образом: якобы он снова стал выпивать, прекратил заботиться о внешнем виде и здоровье. И пока ходили слухи, что ближайшее окружение обеспокоено тем, что Бен может вернуться к алкоголизму, Джен последовала его примеру.

Radar со ссылкой на анонимного источника пишет, что друзья Лопес бьют тревогу, наблюдая, как поп-дива с помощью выпивки пытается справиться с бракоразводным процессом. Более того, та самая встреча, после которой общественность заговорила о воссоединении звезд, далась Джей Ло очень непросто, для храбрости ей даже потребовалось немного алкоголя.

«Тот факт, что ей понадобилось выпить перед последней встречей с Беном, говорит сам за себя. Похоже, она занимается самолечением и неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки», — рассказал изданию инсайдер.

К слову, будни Джен омрачены не только затянувшимся расставанием с Беном. На днях остро встала еще одна проблема — арест ее экс-бойфренда P.Diddy, обвиняемого в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Дженнифер обеспокоена, что может оказаться втянутой в расследование.