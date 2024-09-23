Дана Борисова рассказала об удививших ее планах дочери-выпускницы

Телеведущая и участница нового реалити-шоу «Звезды в джунглях» Дана Борисова во время утренней программы на ТНТ рассказала об удививших ее планах дочери-выпускницы Полины. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба знаменитости.

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По словам Борисовой, в этом году ее дочь Полина заканчивает 11-й класс.

«К сожалению, вчера был серьезный разговор, и она сказала мне, что пойдет по моим стопам — журналистом. У нее неплохо получается общаться, разговаривать», — сказала она.

Борисова добавила, что девушка уже четвертый год учит корейский язык и уже ездила в Южную Корею учиться в языковой школе.