Алсу раскрыла, как относился к ней муж Абрамов

Певица Алсу долго молчала и никак не освещала тему развода, но на этот раз не могла сдержаться, ведь, по всей видимости, защитник ее супруга Яна Абрамова перешел все границы, когда начал рассуждать публично о дележке имущества своих клиентов и высказываться о певице. Popcake.tv

«Нарцисс будет распространять ложь или создавать приукрашивания о своей жертве, чтобы разрушить репутацию человека. Это обычное поведение для людей с нарциссическим расстройством личности (НРЛ), когда они понимают, что потеряли контроль над этим другим человеком. Даже если вы развелись, нарциссы вряд ли оставят вас в покое. Явный нарцисс будет открыто обвинять вас, а скрытый нарцисс будет пытаться манипулировать вами более тонко», — отметила певица. Артистка добавила, что «расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго», поэтому Ян Абрамов пытается «отомстить» экс-супруге за все обиды и распространяет ложную информацию о ней. Passion.ru

Ранее адвокат бизнесмена Александр Добровинский сообщил, что певица подала новый иск против мужа по месту своего второго гражданства — в Великобритании. Алсу информацию быстро опровергла, но Добровинский продолжил настаивать на своем и вчера подбросил еще одну шок-новость: мол, певица хочет отсудить деньги за уже проданную квартиру в Лондоне. Super.ru