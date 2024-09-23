Директор Понаровской раскрыла, как та переносит смерть сына

Вокалистка Ирина Понаровская продолжает хранить молчание после нескольких дней с момента смерти сына. Никто из звезд также не говорит о личных разговорах с ней или о ее состоянии. Единственная связующая нить между публикой и вокалисткой в эти непростые дни — это ее директор, знающий о ситуации изнутри.

Помощница попросила фанатов и представителей российских СМИ держать себя в руках, говоря о случившемся, потому что знаменитость сейчас не готова обсуждать то, что пережил ее сын.

«Ирина держится. Я очень прошу отнестись с пониманием. Не обрывать телефоны и не придумывать что-то мистическое. Это жизнь, и все этим сказано. Призываю беречь друг друга, особенно близких», — реалистично ответила ее коллега, понимая, какой ажиотаж спровоцировали события в сети.

На данных момент также нет информации о церемонии прощания. Единственные детали, которые известны народу, говорят о том, что открытой и обширной она не будет. Семья хочет, чтобы все прошло тихо. Чтобы в этот важный день не было посторонних лиц. Удар оказался слишком тяжелым для того, чтобы сейчас впускать в их уютный и маленький мир толпы людей.