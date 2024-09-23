Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу

Задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Врачам предстоит определить степень вменяемости 19-летнего молодого человека.

Умер Александр Масляков

По предварительным данным, молодой человек в момент совершения правонарушения находился под действием запрещенных веществ. Перед тем, как разгромить могилу, он заявил, что шоумен «не достоин там лежать». Когда к нему подошли полицейские, он не мог связать двух слов.

22 сентября юноша вырвал из могилы телеведущего крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Его остановили охранники и передали правоохранителям. Вандалом оказался 19-летний москвич Кирилл К.