Мошенники выманили у певицы Москвиной миллион рублей

Аферисты выманили 1 млн рублей у певицы Натальи Москвиной. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

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По данным канала, некий «сотрудник Центрального Дома Российской Армии» обратился к ней в мессенджере и предупредил о мнимой проверке со стороны ФСБ.

Затем артистке позвонил «представитель ФСБ» и сообщил, что с ее счета пытаются снять денежные средства и перевести на Украину. Он пояснил, что отказ в содействии органам будет расцениваться как преступление.

Далее к ней в рамках той же схемы обратился «менеджер Росфинмониторинга» и предложил совершить переводы на указанные им «безопасные счета». Артистка выполнила его указания. Материальный ущерб составил свыше миллиона рублей.

Напомним, что представители Банка России, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД неоднократно предупреждали: госслужащие, финансисты, силовики никогда не звонят гражданам, не просят предоставлять коды, личные сведения, совершать финансовые операции.