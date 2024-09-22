Появились подробности о болезни Гребенщикова*

Сообщалось, что из-за проблем со здоровьем у Бориса Гребенщикова пришлось отменить концерт лидера рок-группы «Аквариум», запланированный на 21 сентября в Ницце.

Журналист Артемий Троицкий**в социальных сетях сообщил подробности случившегося. Музыкант сейчас находится в одной из клиник Ниццы, информирует издание Рassion.ru

«БГ пока в больнице в Ницце, но чувствует себя намного лучше. Улыбается, даже шутит и сам ест. Слава тебе Господи!» — написал Троицкий.

В феврале этого года 70-летний Гребенщиков тоже отменял концерт в Дубае из-за проблем со здоровьем.

*,** Признан иноагентом в РФ.