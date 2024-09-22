Неизвестный мужчина разгромил место упокоения ведущего КВН Александра Маслякова, сообщает Lenta.ru. Вандал вырвал крест, унес фотографии, разворошил цветы. Все действия мужчины попали на камеру.

Охранники задержали молодого мужчину, теперь делом займется полиция.

Александр Масляков умер 8 сентября. 11 сентября легенду КВН похоронили на Новодевичьем кладбище.

Могила расположена в элитной части кладбища, где похоронены Людмила Гурченко, Сергей Левитан, Элина Быстрицкая, Вера Васильева, Игорь Кириллов и другие звезды.

Умер Александр Масляков

Причиной смерти телеведущего считают воспаление легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН. Он был ее бессменным ведущим с 1986 по 2022 год.