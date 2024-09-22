Игорь «Кэш» Лобанов из группы «Слот» выпустил сборник стихов

Фронтмен и основатель рок-группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов представил свой первый сборник стихов, получивший название «Отрывки из обрывков». Презентация книги прошла в «Доме книги» на ВДНХ на закрытых чтениях.

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Лобанов рассказал, что решение выпустить книгу пришло к нему случайно, во многом благодаря его жене Адель. Она мотивировала музыканта собрать все фрагменты его сочинений воедино.

На презентации сборника артист читал свои стихи под живое музыкальное сопровождение, а в конце мероприятия подарил подписанные книги всем гостям.

Не так давно участники группы «Слот» дали интервью Звук Медиа, в котором рассказали о новой вокалистке Дарье Равдиной, кризисе в рок-музыке, своем отношении к новым технологиях и многом другом.