Бузова призналась, что брала кредит для покупки автомобиля

Ольга Бузова рассказала, что в ее жизни было время, когда она могла позволить себе только кредитный автомобиль. По окончании института Ольга решила сделать себе подарок за красный диплом. Она мечтала об автомобиле BMW, пишет «Московский Комсомолец».

«И тогда в первый и последний раз в своей жизни взяла кредит, потому что у меня просто не было такой суммы. Я тогда понимала, что хочу уже сразу хорошую машину: мне не нужны полумеры, мне мало половин. В этом вся я, в этом весь мой характер-и в дружбе, и в отношениях, и в работе. Это была классная машина, желтая, мини-купер, если помните такую», - сообщила звезда.

Кредит Ольга выплатила досрочно. Сейчас поющая телеведущая ездит на другой, но, по-прежнему, престижной машине. Правда, теперь за руль садится не часто.

«По сути мне просто надо доехать из аэропорта домой, обновить чемодан, сразу же поехать на съемку, и со съемки – в аэропорт. Так что иногда удобнее передвигаться на машине не самостоятельно, чтобы не бросать машину на парковке», - объяснила она.

В 2007 году звезда получила водительские права, и с тех пор ездила самостоятельно за рулем, пока у нее не появился водитель. В этом году исполнительница хита «Мало половин» решила заменить документы, однако, оказалось, что этого можно было не делать.

По новому закону, в 2024 году водительские удостоверения, срок действия которых истекал в 2024 и 2025 годах, автоматически продлевались на три года, но Бузова об этом не знала.