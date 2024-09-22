Fontaines D.C. отменили три концерта тура из-за болезни фронтмена Гриана Чаттена

Альт-рок-группа Fontaines D.C. объявила в социальных сетях об отмене концертов в Портленде и Ванкувере, которые должны были состояться в рамках их тура по Северной Америке. До этого они также отказались от выступления в Сиэтле. Причиной тому стала болезнь вокалиста Гриана Чаттена — «что-то вроде гриппа».

© Звук

Фронтмен группы принес извинения фанатам и выразил свое сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Несмотря на отдых и лекарства, я теперь не могу даже говорить без боли. У меня разрывается сердце из-за того, что я вынужден отменить сегодняшнее шоу в Портленде и завтрашнее в Ванкувере — два концерта, которые я действительно очень ждал. Гриан Чаттен фронтмен группы Fontaines D.C.

Будут ли еще какие-то отмены выступлений в рамках тура, пока неизвестно.

Недавно Fontaines D.C. признались, что им плевать на возвращение Oasis.