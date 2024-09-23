Пару лет назад многие артисты уехали из страны, так как не были согласны с ее политикой. Очень многие удивились, когда среди релокантов оказались Алла Пугачева и Максим Галкин*.

Большая часть поклонников так и не смерилась с «предательством» своих кумиров и до сих пор не простила артистов. Супруги уже больше двух лет проживают в разных странах: в Израиле, на Кипре и в Латвии. Об их переезде мало что было известно. Но накануне Надежда Бабкина стала гостем на программе «Консерватор», в котором заявила, что никогда не думала о том, чтобы жить в другой стране, так как ее место в России. Она также вспомнила о своей подруге и раскрыла подробности отъезда Пугачевой и Галкина из страны.

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Оказывается, они никому не сообщили о своих планах и просто внезапно исчезли. Бабкина вспоминает, что Примадонна назначила встречу с приятельницами. Но когда они приехали к ним домой, их ждал сюрприз: хозяева дома переехали.

«Домработница говорит, что они уехали ночью. Подруга отвечает, что у них сегодня намечена встреча, они должны посидеть, поболтать. А ни привета, ни ответа», — рассказывает она.

Когда-то артистки хорошо общались, поэтому Бабкина очень удивилась, когда та не рассказала о таком важном решении.

*признан иноагентом на территории РФ