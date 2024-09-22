Стало известно, где живут Семенович с женихом

Анна Семенович была гостьей шоу «Ты не поверишь!» на НТВ. Речь зашла, в частности, о перспективах ее личной жизни. Сейчас у певицы роман с неким бизнесменом из Германии. Денис Шреер женат, в Германии у него подрастает сын. Жена Дениса связалась с журналистами и рассказала, что у предпринимателя крупные долги, а бизнес давно не приносит дохода. По ее словам, ребенку он не помогает, пишет портал vokrug.tv/.

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Анна Семенович заявила, что их отношения с Шреером начались тогда, когда он уже подал на развод. Но в Германии этот процесс очень долог.

Пока что пара живет в Москве в квартире Семенович. По заявлению Анны, они подыскивают себе загородный дом в Подмосковье.

Семенович уточнила, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросил ее руки и сердца, как только разберется с разводом.