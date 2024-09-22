Прощание с сыном Ирины Понаровской будет закрытым

Прощание с Энтони Роддом, 39-летним сыном певицы Ирины Понаровской, пройдет в закрытом режиме. Мужчина скоропостижно скончался в своей квартире на ул. Трифоновской в Москве. Он умер в ванной, жена и дети в это время спали в соседних комнатах.

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"Прощание будет закрытым. Только для близких и друзей", - заявила KP.RU вдова Анна Чайникова.

Друзья покойного уточнили изданию, что по их информации причиной смерти мог стать тромб или острая сердечная недостаточность. Кончина Энтони шокировала родных и близких, он вел здоровый образ жизни, практически не употреблял алкоголь ранее, а в последние годы и вовсе не пил. О нем отзываются как о примерном семьянине, Энтони много времени проводил с детьми и матерью, которая часто приезжала в гости.

Энтони Родд родился у Ирины Понаровской в браке с певцом Вейландом Роддом, учился в Норвегии. Занимался дизайном ювелирных изделий.