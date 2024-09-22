Бородина предложила делать ставки на ее роман с Сердюковым

После того, как Ксения Бородина публично представила всем своего бойфренда Николая Сердюкова, ее микроблог завалили негативными постами. Ксения без внимания негативные сообщения не оставляет. Так, на вопрос подписчицы «сколько продлится бурный роман?» телеведущая ответила:

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«Когда у вас отношения, вы-то заранее знаете, что это навечно. Делайте ставки, господа!»

Бородина посоветовала хейтерам не тратить силы зря и не заходить к ней на страничку. А тех, кто ее поддерживает, поблагодарила на участие и душевное тепло. Прогнозы же предложила оставить синоптикам, пишет СтарХит.

«Мне так нравится, что огромное количество женщин пишут мне о том, что я дала им надежду, а главное, веру в то, что можно встретить человека даже после 40. А я никогда на себе крест не ставила и всегда знала, что еще буду любить и буду любима. Неважно, сейчас, в моменте, или на всю жизнь», - призналась Ксения.

Блогер и участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков не перестает удивлять свою возлюбленную Ксению Бородину. Накануне он встретил экс-ведущую «Дома-2», вернувшуюся из Санкт-Петербурга в Москву, с огромным букетом. Но цветами Николай не ограничился — и к розам добавил... нет, не украшение или духи, а новенький iPhone 16, буквально только что поступивший в продажу.