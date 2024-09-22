Алсу ответила на обвинения адвоката бывшего супруга

Алсу в личном блоге назвала «небылицами» ряд заявлений адвоката Александра Добровинского. Ранее представитель Яна Абрамова заявил, что она якобы хочет отсудить у Абрамова деньги за проданный ею особняк в Лондоне.

Также он пытался убедить общественность в том, что у певицы имеется близкий друг, из-за чего она и подала на развод. Об этом информирует gazeta.ru.

«После поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию — стало понятно, что у Алсу своя личная жизнь», — говорил адвокат.

Алсу сообщила, что Добровинский и ее бывший муж, возможно, выдумывают «разные небылицы» чтобы очернить ее репутацию.

Певица обратилась к журналистам с просьбой не ловить «жареные факты», а проверять поступившую информацию.

Савеловский районный суд столицы наложил арест на имущество певицы Алсу и Яна Абрамова. Это произошло в рамках процесса по разделу совместно нажитого имущества. Отмечается, что Абрамов с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу.