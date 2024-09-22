Стас Пьеха пожаловался на проблемы со здоровьем

Стас Пьеха опубликовал микроблоге видео, где он лежит под капельницей. Певец дал понять, что у него проблемы со здоровьем, но что именно случилось, не озвучил.

«Всем отличных выходных. У всех, наверное, с какими-то полезными жидкостями проходят они. Я не исключение. Надеюсь, у вас не менее полезные жидкости. Иначе клиника всегда рада вас принять после тяжелых выходных, но лучше не надо. Лечусь, надеюсь, что это не вечно. Но уж больно долго», — рассказал артист.

Поклонники озабочены тревожными новостями. Известно, что в 34 года певец перенес инфаркт, после чего остались проблемы с сердцем, пишет gazeta.ru.

А совсем недавно исполнитель переболел коронавирусом. О последствиях недуга артист рассказал на странице личного блога. Сейчас состояние артиста по-прежнему оставляет желать лучшего. В последние дни Стаса мучают сильные головокружения, боли в сердечной мышце и периодические спазмы сосудов. Пострадала и иммунная система ..