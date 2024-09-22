Бузова рассказала, как проводит свои выходные

Ольга Бузова работает практически без отдыха. Участвовала в шоу «Звезды в Джунглях», которое снимали в Колумбии. Выступала с концертами в Москве и ездила на съемки в Минск. Недавно презентовала новую песню.

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И вот в микроблоге звезда призналась – что улетела в теплые края. Куда именно – не сказала, объявила лишь, что это – «новое место», где она еще не бывала, пишет teleprogramma.

«Я улетела. Пишу этот текст, и даже как будто стыдно, что у меня будет несколько выходных… до такой степени я стала фанатом своей профессии. В свое время, когда я поступала на геофак, я думала, что я буду туристическим специалистом, и объезжу весь ми . Я обожаю путешествовать, открывать новые места, знакомиться с новыми обычаями и традициями… Моя жизнь немного по-другому сложилась… Да, я много где бываю, но по сути, я не бываю нигде. Погружаюсь в новую страну на 100 процентов только тогда, когда я не на работе. И вот сейчас то самое мгновение… Новое место», – радостно сообщила поющая телеведущая..

В последнее время райдер Ольги Бузовой стал очень скромным. В нем нет ни дорогостоящего алкоголя, ни деликатесов.

Как сообщает источник, Бузова просит обеспечить в гримерке наличие зеркала, 5 полотенец, белого халата, тапочек, отпаривателя, сухих и влажных салфеток.

На стол певица просит поставить чай с медом и лимоном, воду, фрукты, овощную нарезку, орешки нескольких видов, сыр и докторскую колбасу.