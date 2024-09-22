Ice-T и Дэвид Гилмор выпустили новую версию трека Pink Floyd «Comfortably Numb»

Американский рэпер Ice-T и один из лидеров рок-группы Pink Floyd Дэвид Гилмор объединились для создания новой версии песни Comfortably Numb (1979) из одиннадцатого альбома коллектива «The Wall» (1979). Сингл обзавелся свежими инструментальными партиями от Гилмора и лирикой от Ice-T.

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Говоря о Comfortably Numb (1979), хип-хоп артист отметил, что для него это «интроспективная песня», с помощью которой он признает, что стал старше, пишет People.

Рэпер также поделился, что изначально Pink Floyd не разрешили ему перезаписывать их трек. После отказа Ice-T обратился напрямую к Дэвиду Гилмору и Роджеру Уотерсу, и им новая версия сингла понравилась.

«Когда два человека, находящиеся по разные стороны баррикад, сходятся во мнении о песне, это означает, что она должна быть хорошей», — выразил уверенность хип-хоп-исполнитель.

Дэвид Гилмор назвал новое звучание Comfortably Numb «довольно радикальным». При этом он отметил, что трек, благодаря рэперу, снова стал актуальным.

Недавно Гилмор назвал три песни, которые он больше не будет исполнять на своих концертах. Ими оказались Another Brick In The Wall (1979), Run Like Hell (1979) и Money (1973).