Крид опубликовал свои фотографии в инвалидном кресле

Егор Крид в микроблоге выложил фотографии, на которых он запечатлен в инвалидном кресле. Дело происходит ночью, певец находится в больнице и благодарит докторов за помощь. Об этом рассказывает издание super.ru.

«Все, кто работают врачами, — легенды. Спасибо вам за ваш 24-часовой труд и за все, что вы делаете для людей. Уважение», — написал исполнитель

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Поклонники сначала решили, что с Егором что-то произошло. Но потом вспомнили, что Крид снимается в кино. 10 сентября он разместил в своем телеграм-канале видео с разбитым лицом, и подписал его:

«Я найду каждого из вас по одному».

Тогда в СМИ и социальных сетях пошли слухи о том, что артист пострадал в драке. Но затем певец признался, что выложил кадры со съемок фильма «Вниз», который выйдет на экраны в 2025 году.

Ранее актер Леон Кемстач признался, что отказался работать с певцом Егором Кридом. По его словам, исполнитель обратился к нему с предложением, но звезда «Слова пацана» посчитал его неинтересным.

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