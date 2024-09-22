Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, выступила с новым заявлением. Женщина, которая несколько дней назад пожаловалась, что семья миллиардера от нее отвернулась, рассказала в своем Инстаграме* о «цене свободы». И в том числе о суммах, которые она ежемесячно тратила на себя и детей, пользуясь общим с Дуровым счетом.

«У нас с детьми 10 лет был прямой доступ к семейным активам. Иногда наши расходы только на путешествия составляли почти 1 миллион евро в месяц, как это было в августе 2022 года, когда я отдыхала на Сардинии с нашими детьми. Наши проездные счета оплачивал напрямую Дуров», — разоткровенничалась Болгар.

Болгар напомнила, что в ноябре 2022 года Дуров якобы заблокировал ей доступ к банковским счетам и отказался подписывать документы, позволяющие детям находиться в Европе.

«Только в случае нашего вынужденного переезда в ОАЭ он был готов продолжать финансирование. <...> Я не видела ни одной причины, почему должна была переехать в другую страну и полностью менять свою жизнь. Я выбрала сохранить свое достоинство и защищать права своих детей в судах, показывая им пример того, что не все продается, что свобода важнее», — заключила она.

Ранее Ирина Болгар обвинила Павла Дурова в неуплате алиментов и домашнем насилии, а также заявила о своих правах на Telegram.

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