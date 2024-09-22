St. Vincent выпустит испаноязычную версию альбома All Born Screaming

Певица Энни Кларк, известная под псевдонимом St. Vincent, анонсировала переиздание своего последнего лонгплея All Born Screaming (2024) на испанском языке. Альбом получил название Todos Nacen Gritando. Его выход намечен на 15 ноября.

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Артистка также поделилась синглом Hombre Roto, испаноязычной версией трека Broken Man (2024).

В работе над новым альбомом принял участие близкий друг Энни, режиссер Алан Дель Рио Ортис. Он помог перевести 10 песен на испанский. Как заверяет артистка, Ортис лишь слегка изменил некоторые фразы, чтобы они подходили под мелодию.

На создание новой версии лонгплея St. Vincent вдохновили концерты в Мексике, Южной Америке и Барселоне. По словам певицы, поклонники пели ее песни на безупречном английском, несмотря на то что это не их родной язык, пишет Pitchfork.

В конце концов, я спросила себя: «Если они могут подпевать моим песням, хотя это второй или третий их язык, почему я не могу пойти им навстречу?» St. Vincent певица

Седьмой альбом St. Vincent «All Born Screaming» увидел свет в конце апреля 2024 года. В записи приняли участие Дэйв Грол из Foo Fighters, Кейт Ле Бон и другие музыканты.