СМИ: концерт Гребенщикова* во Франции не состоялся

21 сентября в Ницце должен был пройти концерт Бориса Гребенщикова. Но он не состоялся

«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — указано в официальном сообщении.

Деньги за билеты будут возвращены в течение ближайших двух недель.

По слухам, артисту потребовалась помощь медиков- у него предполагают инфаркт. Информацию об этом подтвердил охранник гостиницы в Ницце Hyatt Regency Nice, пишет Экспресс Газета.

Официальной информации о здоровье пожилого музыканта пока нет.

После начала спецоперации Гребенщиков осудил действия российских властей. Он покинул РФ и обосновался в Лондоне.

* Признан иноагентом в РФ.