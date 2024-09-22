СМИ: концерт Гребенщикова* во Франции не состоялся
21 сентября в Ницце должен был пройти концерт Бориса Гребенщикова. Но он не состоялся
«Состояние здоровья Бориса Гребенщикова не позволяет, к сожалению, провести сегодняшний концерт БГ+ в Ницце 21 сентября», — указано в официальном сообщении.
Деньги за билеты будут возвращены в течение ближайших двух недель.
По слухам, артисту потребовалась помощь медиков- у него предполагают инфаркт. Информацию об этом подтвердил охранник гостиницы в Ницце Hyatt Regency Nice, пишет Экспресс Газета.
Официальной информации о здоровье пожилого музыканта пока нет.
После начала спецоперации Гребенщиков осудил действия российских властей. Он покинул РФ и обосновался в Лондоне.
* Признан иноагентом в РФ.