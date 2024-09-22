«Он ощущал себя гражданином страны»: Юрий Никулин поддержал бы СВО

Максим Никулин, сын знаменитого артиста Юрия Никулина и директор Московского цирка на Цветном бульваре достаточно долгое время подвергается нападкам хейтеров. И вот Максим Юрьевич выложил в интернет видеоролик, где рассказал, что устал от злобных выпадов недоброжелателей, от необходимости опровергать лживые обвинения и слухи. И пригласил всех желающих к открытому общению на онлайн-трансляции.

Журналисты «Комсомольской Правды» пообщались с Никулиным. Выяснилось, что с самого начала СВО к бойцам и жителям прифронтовых городов выезжает цирковая труппа. Просто. В отличие от многих представителей шоу-бизнеса Максим эту свою деятельность не пиарит. Сам себя он считает патриотом России, таким его воспитал знаменитый отец.

На вопрос журналистов о том, поддержал бы Юрий Никулин спецоперацию, у Максима ответ был однозначным – безусловно.

«Отец был русским. Советским человеком. И в партию вступил не потому, что «таковы были правила игры» или он верил в идеалы коммунизма, нет. А потому что ощущал себя гражданином страны».

Никулин отметил важную ошибку многих публичных людей.

«Чем популярнее человек, тем больше у него поклонников, которые ему верят слепо и взахлеб. Поэтому надо очень и оче Многие из-за этого и пострадали, хотя, может, и не хотели никуда уезжать. Но, старик, извини, думай, что и где ты говоришь. Слово не воробей. Уже вылетело», - констатировал Никулин.

Ранее активисты организации «Сорок сороков» попросили Генеральную прокуратуру России проверить директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина.