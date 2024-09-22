Макаревичу* отказали в передаче жалобы по иску о снятии статуса иноагента

Создателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* отказали в передаче для рассмотрения в Вооруженных силах России жалобы по иску о снятии статуса иноагента. Об этом стало известно в воскресенье, 22 сентября.

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— Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании, — передало слова из постановления суда РИА Новости.

Ранее стало известно, что Макаревич* осуществляет политическую деятельность в пользу киевского режима и попал под его влияние. Он неоднократно давал интервью запрещенным в России средствам массовой информации и распространял эти ролики в своих социальных сетях. Большая часть видео затрагивает вопрос спецоперации, в них музыкант распространяет негативное мнение о принимаемых решениях со стороны руководства страны.

До этого появилась информация, что Макаревичу* грозят уголовное преследование и два года лишения свободы за нарушение правил деятельности иностранного агента.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.