Дочь Понаровской прокомментировала состояние звезды после трагедии с сыном

Несколько дней назад стала известна трагическая новость – умер единственный кровный сын народной артистки Ирины Понаровской.

По словам супруги, Энтони пошел после ужина принимать контрастный душ. Для него это было обычным ежедневным ритуалом, поэтому жена спокойно пошла в кровать и уснула. В пять утра молодая мама проснулась и поняла, что муж так и не вернулся в постель. Она зашла в ванную на шум воды, где и обнаружила уже мертвого Родда.

Для Понаровской её наследник был желанным и самым любимым. Она до сих пор она хранит молчание и не дает по этому поводу никаких комментариев. На днях в свет вышла приемная дочь эстрадной певицы, которая рассказала о безумной утрате своей матери.

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«У них была бесконечно сильная связь с Ириной. Я даже представить не могу, что сейчас с ней происходит…», — рассказала Анастасия Кормышева.

Напомним, что Ирина Витальевна удочерила Настю незадолго до встречи с папой Энтони – Вейландом. После очередного концерта артистка встретилась с безумной поклонницей, которая предложила ей купить у нее ребенка. Сильное несбывшееся желание стать мамой побудило певицу к этому шагу. Однако супруг-американец не смог воспринять приемную девочку с любовью. Мужчина довольно агрессивно относился к падчерице и даже бил её. А когда узнал, что супруга наконец-то забеременела, вовсе предложил сдать девочку обратно в детский дом. К счастью вокалистке удалось отстоять и приемную дочь и собственного сына. Несмотря на все эти нюансы, Кормышева всегда тепло относилась к брату.