Анастасия Волочкова рассказала, что обращалась к психологам. Об этом сообщает YouTube-канал «Амина Centr».

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Балерина Анастасия Волочкова дала очередное интервью журналистам. Она рассказала, что однажды попыталась пообщаться с психологами, но все как один заявляли, что психологическая помощь ей не нужна.

«Я никак не отношусь ни к каким психологам, потому что они все у меня бывали дома. Я пыталась с одной пообщаться. Говорили все в один голос одно: „Вы сама психолог для кого угодно“», — заявила она.

Балерина добавила, что уже привыкла к хейту в свою сторону и не обращает внимание на негативные комментарии.

«Я светлый, хороший, добрый человек. Меня еще ни один человек без улыбки не встретил», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что Волочкова вспомнила, как Лель лечила ее с помощью молитв пришельцам.