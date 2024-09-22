Вдовец Петр Чернышев продолжает судиться после смерти жены

Практически сразу после смерти Анастасии Заворотнюк стало известно, что её супруг намерен судиться с застройщиками. Оказалось, что ещё при жизни, звездная семья обзавелась рядом квартир в элитных жилых комплексах столицы. Судя по всему, именно Чернышев стал владельцем этого недвижимого имущества. Так как именно он подал иск в суд для урегулирования спорных вопросов.

Одни апартаменты фигуриста находятся недалеко от станции «Водный стадион» в ЖК «Ленинградка 58». Здесь застройщик не передал ключи от квартиры в сроки, указанные в договоре жилого строительства. Именно поэтому Петр подал иск с требованием выплатить неустойку.

В сети тут же поползли слухи, что спортсмен после смерти жены ищет любые источники дохода. В среднем стоимость квартиры в этом комплексе сейчас достигает 36 млн рублей в черновой отделке. Правда, стоит отметить, что ледовый спортсмен купил её на этапе начала строительства, когда цена могла быть существенно ниже.

Первый иск направлен на требование выплатить денежную компенсацию за несвоевременную сдачу, второй – за моральный вред.

Напомним, что сейчас Чернышев проживает в загородном доме своей покойной жены. Вместе с ним под одной крышей находятся мама Насти – Валентина и пятилетняя дочь Мила. Старшие дети звезды «Моей прекрасной няни» уже обзавелись своими семьями и разъехались по разным местам.