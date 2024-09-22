Макаревич* заявил, что включение в реестр иноагентов унижает его достоинство

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* выразил мнение, что внесение его в реестр иностранных агентов унижает его достоинство.

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— Административный истец утверждает, что статус иностранного агента является унижающим его достоинство, он <...> серьезно ограничивают его возможность заниматься общественной деятельностью и стигматизирует его, — говорится в тексте решения Замоскворецкого суда по иску Макаревича* к Министерству юстиции РФ.

Суд пришел к выводу, что у ведомства были достаточные основания для признания музыканта иноагентом, так как предоставленные доказательства подтверждают его участие в политической деятельности, осуществляемой в интересах чужой страны, передает ТАСС.

До этого появилась информация, что Макаревичу* грозит уголовное преследование и два года лишения свободы за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что внесение в реестр иностранных агентов лишает ее возможности вести профессиональную деятельность.

*Признаны иностранными агентами по решению Минюста РФ.