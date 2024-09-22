Суд установил, что Макаревич ведет политическую деятельность в интересах Украины

Создатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан иноагентом) осуществляет политическую деятельность в интересах Украины, поскольку попал под ее влияние. Об этом сказано в тексте решения Замоскворецкого суда по иску артиста из-за признания его иноагентом, с которым ознакомился ТАСС.

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"Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе "Сведения об иностранных источниках" указано "Украина", - сказано в документе.

Как сказано в тексте решения суда, Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ нашло подтверждения того, что Макаревич занимается политической деятельностью на территории Российской Федерации в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием. Это выразилось в, том числе, в том, что музыкант неоднократно давал интервью в СМИ-иноагентам, таким как "Дождь", "Настоящее время", The Insider. Ссылки на них он распространял в своих соцсетях. Большая часть публикуемых Макаревичем материалов связана с тематикой специальной военной операции на Украине, в которых Макаревич, "систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях".

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес Макаревича в реестр иноагентов. Сам музыкант в настоящее время постоянно проживает в Израиле. Через адвоката он оспорил решение о внесении его в перечень иноагентов, однако суд встал на сторону Минюста.