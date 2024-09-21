Анджелина Джоли и ее 16-летняя дочь сделали одинаковые татуировки

Американская актриса Анджелина Джоли и ее 16-летняя дочь Вивьен сделали одинаковые татуировки после совместной работы над мюзиклом «Изгои». В интервью CR Fashion Book знаменитость рассказала, что они набили фразу Stay Gold, которая дословно переводится как «оставайся золотым», а в контексте может переводиться как «будь самим собой».

Это очень многое значит для нас, — поделилась Джоли.

Ранее американская певица Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке без татуировки, которую она сделала в знак любви к актеру Бену Аффлеку. Артистка блистала на кинофестивале в Торонто, где представила картину «Неукротимый». Лопес надела откровенное платье с глубокими вырезами по бокам, которые обрамляли банты из бархата. Внимательные журналисты заметили, что на ее боку под ребрами отсутствует «знак вечной любви», который она сделала в браке с Аффлеком.

До этого стало известно, что татуировка в виде дракона на руке народного артиста России Филиппа Киркорова сделана в память о поездке в Китай, а роза на руке олицетворяет любовь. Как рассказал артист, все его тату — настоящие и имеют определенный смысл. Он добавил, что идея покрыть все тело татуировками пришла ему в голову в начале 2024 года при подготовке к съемкам в картине Марка Горобца «Братья», где Киркорову досталась главная роль.