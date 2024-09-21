Шаляпин назвал свой самый главный страх

Прохор Шаляпин – заядлый путешественник. Но есть один неприятный момент, который сильно осложняет ему жизнь. Как признался певец, у него ярко выраженная аэрофобия: он боится летать в самолетах.

Всякий раз Прохор переживает, что во время полета может что-то случиться. При этом он вынужден постоянно бороться со своим страхом – иначе возможность повидать мир станет недоступна, рассказал Шаляпин в беседе с журналистами «Московского Комсомольца».

«Мне тяжело лететь, я боюсь самолетов. Вот я зашел, я там молился. Вы не представляете, в Ставрополе. Вот прекрасный Ставрополь. Мы там погуляли, люди хорошие, все. Обожаю. Но лететь! Все, я молюсь. Бедная охранница меня узнала на входе, мы с ней фотографироваться сразу… Меня трясет, она говорит: «Что вы так переживаете?». Долетим ли мы!» — сказал исполнитель.

Ранее певец Прохор Шаляпин в микроблоге сообщил, что провел в круиз по Тихому океану на лайнере. По словам артиста, он был счастлив находиться на корабле, «полном старичья». Шаляпин опубликовал видео, на котором танцует в холле в окружении пенсионеров.